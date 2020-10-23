شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن الحكم فيكتور جوميز: «يعشق الشو الإعلامي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة، بملعب القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2019-2020.

الأهلي فاز ذهاباً في المغرب بثنائية نظيفة، عززت من موقفه في بلوغ المباراة النهائية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أسند إدارة اللقاء للحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، مواطن موسيماني.

وتبدو العلاقة متوترة بين موسيماني، المدير الفني للأهلي ومواطنه الجنوب أفريقي، البرتغالي الأصول، فيكتور جوميز حكم مباراة الليلة.

وأطلق موسيماني تصريحاً نارياً في السابق عن فيكتور جوميز عقب إدارة الأخير لمباراة صن داونز وأورلاندو بايرتس بمنافسات الدوري الجنوب أفريقي قبل مواسم ماضية وخلال ولاية موسيماني للفريق الأصفر.

وقال موسيماني عقب تلك المباراة: «فيكتور جوميز يعشق الشو الاعلامي»، معرباً عن استيائه من إدارته لذلك اللقاء.

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وكانت قناة الأهلي بالأمس قد أكدت بالأمس على أن جوميز رجلاً ثرياً ويمتلك طائرة خاصة، ويعتبر من كبار رجال الأعمال في جنوب أفريقيا ويمارس التحكيم حباً فيه وليس لاكتساب المال.