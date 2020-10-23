شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر انتقال محمود وادي إلى بيراميدز بسبب عدم الاتفاق على طريقة السداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض على ماهر، المدير الفني رحيل المهاجم محمود وادي، عن صفوف الفريق، في الموسم الجديد، نظراً لحاجة الفريق الشديدة لجهوده.

وأبلغ على ماهر، مجلس الإدارة، بتمسكه بوادي دجلة، لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية، فضلاً عن كونه من أفضل المهاجمين الموجودين على الساحة ويصعب تعويضه خلال الفترة الحالية.

وكان نادي بيراميدز قد دخل في مفاوضات مع المصري، من أجل ضم اللاعب، نظير 20 مليون جنيه، وأدى عدم الوصول لاتفاق على طريق سداد القيمة المالية للصفقة، على تعثرها وعدم إتمامها.