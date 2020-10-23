شكرا لقرائتكم "كيك وشاي" أخر وجبات الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتناول لاعبو الاهلي وجبة خفيفة في الساعة الخامسة مساء اليوم،الجمعة، عبارة عن "كيك وشاي " لتكون أخر وجبات الفريق قبل خوض مباراة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى، وتناول لاعبو الاهلي الإفطار في التاسعة صباحاً ثم الغداء في الثانية والظهر ظهراً قبل أن يُحدد الهاز الفني الخامسة مساءً لوجبة خفيفة قبل ساعتين تقريباً من التحرك لخوض المباراة ، وتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز في الملعب مع إنطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الإستهانة بالفريق المغربي بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة وكشف المدير الفني عن أن الكرة لا تعترف إلا بالأجتهاد لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده ، وشرح لهم دوافع الفريق المغربي في الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع في الاهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو إستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويعول موسيماني في لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفني التغيير في تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب في عقر داره وتبدو أوراق موسيماني الرابحة هي ،قفشة وأجاي والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هاني ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي ، ويرغب المدير الفني الدفاع بمحمود عبد المنعم كهربا في الشوط الثاني بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في لقاء الذهاب ، فيما تأكدت جاهزية الثنائي قفشة ومروان محسن بعدما عانى من اصابات خفيفة في لقاء الذهاب بالمغرب.