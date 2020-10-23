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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم فى دورى الأبطال



موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم ، بات الأهلى قريبا من تحقيق حلم الملايين من الجماهير الحمراء بالاقتراب خطوة من حصد لقب الأميرة الأفريقية التاسعة، حيث تفصله خطة واحدة عندما يلتقى نظيره الوداد البيضاوي المغربى فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم



موعد مباراه الاهلي والوداد المغربى فى نصف نهائى ابطال افريقيا، وستقام مباراة الأهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، ويعول الجنوب افريقي بيتسو موسيماني في لقاء الليلة على نفس التشكيل الذى خاض لقاء الذهاب حيث لا ينوى المدير الفني التغيير فى تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب في عقر داره.





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موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي الليلة



موعد مباراه الاهلي والوداد المغربى ، وستبقى أوراق موسيماني الرابحة هى قفشة وأجاى والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هانى، ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوى، ويرغب المدرب فى الدفاع بكهربا في الشوط الثاني بعدما حرمته الإصابة من المشاركة فى لقاء الذهاب، فيما تأكدت جاهزية الثنائي قفشة ومروان محسن بعدما عانى من إصابات خفيفة في لقاء الذهاب بالمغرب.

موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي



موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي بينما يخوض الوداد مباراة الليلة فى لقاء الفرصة الأخيرة قبل توديع المسابقة القارية حيث تمكن الفريق المغربي من حصد لقب دوري الأبطال الفريقي على حساب الاهلي عام 2017 في نهائي البطولة لديه ثقة في تحقيق "ريمونتادا" تاريخية من قلب استاد القاهرة وخطف تأشيرة النهائي الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي



موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي، فيما ينوي الأرجنتينى انخل جاموندى المدير الفنى لفريق الوداد، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة الليلة حيث ينوي إشراك المدافع الإيفوارى إبراهيم كومارا، منذ بداية المباراة بعد أن شارك بديلا، فى لقاء الذهاب كما سيدفع جاموندي بالمهاجم الكونغولى كازادي كاسينجو، بدلا من المهاجم الإيفوارى جباجبو ماجبي.