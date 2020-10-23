باتشيكو يرفض المجازفة بمحمود علاء في مباراة الإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو المجازفة بمحمود علاء مدافع فريق الكرة الأبيض في مباراة الإسماعيلي المقبلة حيث ينتظر الحالة الطبية للاعب وموقف البرنامج التأهيلي الذى يخوضه المدافع الدولى قبل تحديد موقفه خاصة أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى مران أمس الخميس .
يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى الجولة الاخيرة من الدورى الممتاز يوم الأثنين المقبل والتى يحتاج فيها الأبيض للفوز لتثبيت أقدامه فى المركز الثاني فى الدورى الممتاز بعيدا عن بيراميدز الذى يطارد الزمالك لخطف المركز الثاني .
الجهاز الفني يرغب في تجهيز محمود علاء ليكون جاهز تماما للقاء الرجاء المغربى في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة وهي المباراة الأهم للأبيض لأنها خطوة في مشوار عودة الفريق لمنصة التتويج وحصد الأميرة السمراء بعد فوزه في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف احرزه أشرف بن شرقي .
وكان محمود علاء قد واصل البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت أمس الخميس على ملعب النادي.
وخاض علاء مجموعة من التمارين الخاصة بالتأهيل في صالة الجيمانزيوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.
ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.
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