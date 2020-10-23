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جلسات علاجية للعربي بدر لاعب الأهلي فى منتخب الشباب

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جدة - عمرو شويل يواصل العربي بدر لاعب الاهلي ومنتخب مصر للشباب مواليد 2001 وزياد فرج لاعب المصري وخط وسط  المنتخب إجراء جلسات علاجية مع الدكتور صلاح عاشور طبيب الفريق لمدة ثلاثة أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للسفر إلي  تونس في الثالث من نوفمبر المقبل بينما يستمر غياب  حازم هاني مدافع المنصورة والمنتخب لشعوره بآلام في الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقي.

 

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني علي إقامة مباراة ودية أمام نادي أسوان يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.

 

ويستعد منتخب الشباب المصرى للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

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وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر. 

 

وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة فى موعدها من منتخبات مصر وتونس، أما المنتخب الليبى فطلب التأجيل لمدة شهر، ولمً يتلق اتحاد شمال أفريقيا أى رد من المغرب والجزائر، على الرغم من انتهاء المهلة التى كانت محددة من تلك الدول لبدء البطولة فى الخامس من أكتوبر الجارى. 

 

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا  خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز  تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس قبل السفر بمدة كافية.

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