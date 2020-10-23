شكرا لقرائتكم شباب المحمدية يقترب من ضم نجم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية عن تجدد اهتمام فريق شباب المحمدية المغربي بضم محمد أوناجم، لاعب الزمالك وقالت إذاعة "راديو مارس" وفقا لمصادر إعلامية إن هشام أيت منا، رئيس شباب المحمدية، دخل في مفاوضات مع أوناجم لضمه في فترة الانتقالات المقبلة، على الرغم من نفيه في وقت سابق الأخبار التي تحدثت عن دخول الفريق في مفاوضات لضم نجم الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن محمد أوناجم امضى موسمه الأول مع الزمالك على دكة البدلاء في معظم المباريات.

وحرص هشام آيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، في وقت سابق على إهداء بعثة نادي الزمالك قميصاً يحمل اسم المستشار مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، خلال زيارته لبعثة نادي الزمالك في فندق إقامة الفريق بالدار البيضاء، من أجل الترحيب بالبعثة المتواجدة في المغرب قبل مواجهة الرجاء المغربي السبت الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي حسمها الأبيض بهدف دون رد.