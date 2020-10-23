شكرا لقرائتكم خبر عن #افريقيا_يا_اهلي.. جمهور المارد الأحمر: "الليلة مش هزار أفريقيا يا أبطال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بآلاف التغريدات من جماهير الأحمر والدعوات بالنصر وسط روح معنوية عاليه، تصدر هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي قائمة تريند تويتر فى مصر، قبل مباراة الأهلى والوداد المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وأنها خطوة أخيرة فى الطريق نحو نهائى البطولة، بعدما نجح المارد الأحمر فى وضع قدم بالمباراة النهائية عقب فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين.

شارك آلاف من المغردين عبر الهاشتاج، عبروا فيه عن تمنيا تهم بفوز الأهلى في مباراة اليوم أمام الوداد والتأهل إلى النهائي، حيث نشر أحد المغردين يدعى أنس حمودة صورته بتشيرت الأهلى من المدرجات، قائلاً : "معروفه ليلة الماتش مفيش نوم يارب بحق هذا اليوم الفضيل اجبر بخاطرنا و نحقق البطوله ان شاء الله الليله مش هزار أفريقيا يا أبطال".





ووصف آخر حالته اليوم قبل المباراة قائلاً، "حياتنا النهاردة واقفة حرفيا الواحد مش عارف يعمل حاجة غير انه يفكر في المتش .. و في الصلاة الواحد لا اراديا بيلاقي لسانه بيدعي للاهلي وشايل هم المتش".

وكتب رمضان موسى:" حارب علي البطولة بروح الابطال العب برجوله موت علي الكوره افريقيا للكبار وانت الاسطوره يا أهلي"،

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وغرد محمد ميجو :" تفكير متواصل ، ذكريات متقلبه ، اشتياق قاتل ، شغف يكاد يفتك بك ، علي كتفك القلق ، فى عينيك يلمع بريق الامل ، تخوض معركه داخل عقلك ، تسمع ضجيج الهدوء ، يفتحمه صوت عقارب الساعه ، لا مفر من المواجهة".









وتحدث بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الإستهانة بالفريق المغربى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب، وكشف المدير الفنى عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربى فى الثأر، وهو ما يُحتّم على الجميع فى الاهلى التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائى البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.