شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض المجازفة بمحمود علاء فى مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، المجازفة بمحمود علاء مدافع فريق الكرة الأبيض فى مباراة الإسماعيلي المقبلة، حيث ينتظر الحالة الطبية للاعب وموقف البرنامج التأهيلى الذى يخوضه المدافع الدولى قبل تحديد موقفه، خاصة أنه لم يشارك فى التدريبات الجماعية حتى مران أمس الخميس.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من الدورى الممتاز الاثنين المقبل، ويحتاج فيها الأبيض للفوز لتثبيت أقدامه فى المركز الثانى بالدورى الممتاز بعيداً عن بيراميدز الذى يطارد الزمالك لخطف الوصافة.

الجهاز الفنى للزمالك يرغب فى تجهيز محمود علاء للقاء الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل باستاد القاهرة، وهى المباراة الأهم للأبيض لأنها خطوة فى مشوار عودة الفريق لمنصة التتويج وحصد الأميرة السمراء بعد فوزه فى مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف احرزه أشرف بن شرقي .

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محمود علاء واصل برنامجه التأهيلي الذى وضعه الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت أمس الخميس على ملعب النادي.

وخاض علاء مجموعة من التمارين الخاصة بالتأهيل في صالة الجيمانزيوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.