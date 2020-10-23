وجبة خفيفة للاعبى الأهلي قبل التحرك لاستاد القاهرة لمواجهة الوداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول لاعبو الأهلي وجبة خفيفة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، عبارة عن "كيك وشاى" لتكون آخر وجبات الفريق قبل خوض مباراة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وتناول لاعبو الأهلي الإفطار فى التاسعة صباحاً، ثم الغداء فى الثانية ظهراً، قبل أن يُحدد الجهاز الفنى الخامسة مساءً لتناول وجبة خفيفة قبل ساعتين تقريباً من التحرك لخوض المباراة.
وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربي بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة، وكشف المدير الفنى أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربي فى الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
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