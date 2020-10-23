شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات علاجية لنجم الأهلي فى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العربى بدر لاعب الأهلي ومنتخب مصر للشباب مواليد 2001، وزياد فرج لاعب المصري وخط وسط المنتخب، إجراء جلسات علاجية مع الدكتور صلاح عاشور طبيب الفريق لمدة ثلاثة أيام قبل المشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية استعدادا للسفر إلى تونس فى الثالث من نوفمبر المقبل، بينما يستمر غياب حازم هانى مدافع المنصورة والمنتخب لشعوره بآلام فى الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقى.

واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى على إقامة مباراة ودية أمام نادى أسوان الأحد المقبل فى الرابعة عصرا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.

Advertisements

ويستعد منتخب الشباب المصرى للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا .

وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة فى موعدها من منتخبات مصر وتونس، أما المنتخب الليبى فطلب التأجيل لمدة شهر، ولمً يتلق اتحاد شمال أفريقيا أى رد من المغرب والجزائر، على الرغم من انتهاء المهلة التى كانت محددة من تلك الدول لبدء البطولة فى الخامس من أكتوبر الجارى.

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.