شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ماريا فهمى شارل لاعبة تنس سموحة: بحب نيللى كريم ونفسى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هي "ماريا فهمى شارل" لاعبة التنس فى نادى سموحة، وتعد من أبرز نجمات اللعبة بالنادى لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



على البحر

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الموسيقى، بحب أسمعها جدا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة أكلة سهلة بس أنا متفوقة ومتميزة في طبخها رغم سهولتها.



ماري فهمى شارل لاعبة سموحة

من نجمك المفضل؟

أحمد عز فنان كبير وكل أعماله حلوة أفلام أو مسلسلات.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى وعمرو دياب الاثنين متفوقين في مجالهم، خاصة الهضبة كل الألبومات جميلة قديمة أو جديدة.



لاعبة التنس

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ممثلة، نفسى أكون ممثلة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش بتكلم، بكمل طريقى وكأنى مش سامعة.



لاعبة سموحة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

نيللى كريم رقيقة أوى وبتختار أدوارها.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال لأنه أسهل.



ماريا خارج الملعب

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

أكيد رياضى بس مناسب وناجح في وظيفته.

لو طلب منك تسيبى الرباصة هتعملى ايه؟

مش هسيب الرياضة عشان هو لازم يكون مؤمن بموهبتى.