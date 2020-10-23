شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء حافظ يحكى كواليس 6 ساعات تحت الماء ويؤكد: سأعود أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البطل الربان ولاء حافظ كواليس تجربته التاريخية بالبقاء تحت الماء لنحو 5 ساعات كأول مصاب شلل رباعى فى التاريخ يقوم بالغطس تحت الماء، وأسباب خروجه الاضطرارى لأسباب تقنية.

وقال "حافظ"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم الجمعة، "كانت أول مرة أجرب البدلة تحت المياه فى الغطسة، وذلك كان خطأ كبيرا، لأنى معرفتش أعمل بروفة بسبب التصريحات".

وأضاف "حافظ"، "الرقبة كانت ضيقة جدا، حسيت بوجع من السوستة قبل ما أنزل وقلت هتعود عليها، ضغط الماء طلع الهوا فوق وحسيت إنى بدأت أدوخ لكن كنت مصمم أكمل".

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وتابع، "الدكتور ضحك عليا وقالى هنطلع المركب نعدل البدلة وننزل تانى، لكن لقيتهم سحبونى على البر".

واختتم البطل المصرى تصريحاته قائلا، "طلبت منهم إنى عايز أغطس تانى وقالولى إحنا معاك، وأنا بوعدكوا إن شاء الله المرة الجاية هتشوفوا حاجة مشوفتوهاش فى حياتكوا".

واضطر الدكتور أشرف صبرى، رئيس الفريق الطبى للربان ولاء حافظ، لإخرجه من الماء بسبب خطأ تقنى فى بدلة الغطس.

وكان "حافظ" يحاول كسر الرقم القياسى بأطول مدة بقاء تحت الماء لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.