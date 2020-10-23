الامارات | لاعب ريال مدريد مهدد بالسجن 6 أشهر.. ضربة نفسية وفنية قبل "الكلاسيكو"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ريال مدريد مهدد بالسجن 6 أشهر.. ضربة نفسية وفنية قبل "الكلاسيكو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني مهدد بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب اختراقه بروتوكولات الصحة في بلاده خلال مارس الماضي ليتلقى صدمة نفسية تضاف إلى الضربة الفنية لاسيما أنه يظهر بمستوى باهت خلال مباريات الموسم الحالي وآخرها مباراة شاختار الأوكراني التي انتهت بفوز الأخير 3-2 في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إن النيابة العامة في صربيا طالبت بتطبيق عقوبة السجن ضد يوفيتش"، مشيراً إلى أن "يوفيتش لم يلتزم بقواعد البروتوكول الصحي أثناء وجوده في بلغراد، ولم يكتف بذلك إذ أقام حفلا في منزله".

وتأتي عقوبة يوفيتش عشية القمة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو الأرض" المقرر السبت (السادسة بتوقيت الإمارات)، وفي توقيت حساس بالنسبة للاعب الصربي الذي يعيش أسوأ فتراته الفنية بقميص "الميرينغي" خصوصاً أنه لم يقدم العرض المأمول.

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يذكر أم ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش مقابل 60 مليون يورو قادماً من أينتراخت فرانكفورت في 2019.

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