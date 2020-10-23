الامارات | رسالة من ميسي إلى رونالدو قبل "المواجهة الكبرى"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من ميسي إلى رونالدو قبل "المواجهة الكبرى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة إلى غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء والعودة إلى الملاعب بسرعة وتحديداً قبل المواجهة الكبرى المرتقبة بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قناة "دازن" الألمانية عن ميسي، قوله: "عندما كان كريستيانو يلعب مع ريال مدريد كانت المباريات مميزة.. المباريات ضدهم دائما مميزة، ولكن مع كريستيانو على أرض الملعب كان للريال أهمية خاصة".

وأضاف: "مواجهة كريستيانو ستبقى خاصة إلى الأبد، لقد استمرت لسنوات عدة وليس من السهل الحفاظ على هذا المستوى لفترة طويلة..كانت فرقنا متطلبة للغاية، وكانا أقوى فريقين في العالم".

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وتابع: "الآن رونالدو مع يوفنتوس. آمل أن يتعافي من كورونا. أتطلع إلى تحديه الأربعاء. وأتمنى أن يكون موجوداً في المباراة".

وكانت الصحف الإيطالية ومنها "لاغازيتا ديللو سبورت" قد كشفت عن إيجابية مسحة كورونا الثانية لرونالدو قبل أقل من أسبوع على موعد مباراة اليوفي مع برشلونة ما يعني أنه وبنسبة كبيرة لن يتمكن من المشاركة في المباراة المرتقبة.

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