شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الهلال والمريخ يحسم بطل الدوري السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُحسم مساء السبت بطل الدوري السوداني الممتاز بمواجهة العملاقين الهلال والمريخ على استاد الخرطوم في الأسبوع 32 والأخير من الموسم.

ويحتاج المريخ إلى التعادل من أجل التتويج باللقب الحادي والعشرين في تاريخه، حيث يتصدر المسابقة برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال الذي يدخل المباراة بفرصة الفوز فقط من أجل تحقيق اللقب رقم 28. وحقق المريخ 22 فوزاً في النسخة الحالية مقابل التعادل في أربع مباريات وخسارة خمسة، بينما فاز الهلال في 21 مباراة وتعادل في ستة وخسر أربعة.

الهلال أقال مدربه الفاتح النقر عقب الجولة رقم 30 من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد التعادل في ثلاث جولات متتالية. وكلف الهلال لاعبه ومدربه السابق فوزي المرضي بقيادة الفريق في مباراتي أهلي شندي والمريخ. ونجح المدرب في إعادة التوازن للفريق الذي حقق الفوز على 3-0. ويعتمد الجهاز الفني للهلال على لاعبيه أصحاب الخبرة نصر الدين عمر ونزار حامد وفارس عبدالله، إضافة إلى المهاجم وليد بخيت ولاعب الوسط عبدالرؤوف يعقوب، والحارس الأوغندي جمال سالم.

من جانبه، يسعى التونسي جمال خشارم مدرب المريخ إلى الحصول على لقب الدوري الممتاز، وذلك بعد توليه مهمة تدريب الفريق عند استئناف الدوري الممتاز في 16 سبتمبر بعد التوقف بسبب جائحة كورونا. وأشرف خشارم على قيادة المريخ في 9 مباريات، فاز في 7 منها وتعادل في مباراتين. ويعتمد المدرب التونسي على تشكيلة من اللاعبين الوطنيين بقيادة القائد أمير كمال ورمضان عجب ومحمد الرشيد وأحمد حامد، والسماني سعدالدين والمهاجم سيف الدين مالك.

وكان المريخ حقق الانتصار في آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدور الأول من الدوري الممتاز بنتيجة 2-0 بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعدما اقتحمت جماهير الهلال الملعب ليقرر الحكم إنهاء المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي. وكان المريخ متقدماً وقتها بنتيجة 2-1.