شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء حافظ: «سوستة» بدلة الغطس أجبرتني على إنهاء تحدى أطول غطسه في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الربان ولاء حافظ، كواليس محاولته التاريخية لتحقيق اطول غطسة في العالم لمعاق ومصاب بالشلل الرباعى .

وقال في مؤتمر صحفى اليوم الجمعة :نجحت في تحقيق أطول غطسة لمعاق ولكنى كنت اطمح في تحدى الأصحاء بأطول غطسة في العالم وتحقيق رقم قياسى سبق وحققته قبل تعرضى لحادث تسبب في اصابتى بشلل رباعى

وتابع: «بمجرد نزولى الماء في شرم الشيخ، شعرت بالم في رقبتى مكان اجرائى عملية في وقت سابق نتيجة «سوستة» بدلة الغطس، وتحاملت على نفسى ولكن بمجرد تغيير الهواء في بدلة الغطس،لعدم الالتصاق بالجسد ذاد الألم، وتسبب في اصابتى بالتهابات في الرقبة، وحاول الطبيب اقناعى بالخروج ورفضت أكثر من مرة ولكنه اقنعنى، بالخروج لتغيير البدلة وفوجئت بمنعى من النزول مجددا».

وأكد ولاء حافظ أنه سيكرر المحاولة في الساعات المقبلة لتحقيق رقم قياسى جديد يكون بمثابة امل بأنه لا يوجد شىء اسمه المستحيل في ظل إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل