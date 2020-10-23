شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: محمود علاء جاهز للمشاركة أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن محمود علاء، مدافع الفريق، بات جاهزا للمشاركة أمام الإسماعيلي.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي «الاثنين»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، والتي يسعي الزمالك للفوز بها لحسم المقعد الثاني لصالحه.
وأضاف الطبيب أن علاء اجتاز الاختبار الطبي، الذي خضع له، والأمر بات متروكا للرؤية الفنية لجامي باتشيكو، المدير الفني للفريق.
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