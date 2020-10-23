شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافآة الفوز على الرجاء بعد مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، صرف مكافأة الفوز على الرجاء، عقب انتهاء الفريق من مواجهة الإسماعيلي، «الاثنين»، في ختام مباريات الدوري.
وأنهى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، إعداد كافة الكشوفات الخاصة بالمكافأة لجميع اللاعبين الموجودين في الفريق.
وأعلن رئيس النادي صرف 50 ألف جنيه لكل لاعب مقيد بقائمة الفريق، سواء شارك في المباراة أو لم يشارك.
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