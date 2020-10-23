شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرصد مكافأة مغرية للاعبين للفوز بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكروانى أنتي شاشيتش المدير الفنى،تحضيراتة لمواجهة نهضة بركان في نهائى الكونفيدرالية المقرر، الأحد، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وينتظر أن يركز المدير الفنى خلال المران الأخير غدا السبت على مراجعة الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة بجانب مراجعة التكليفات للمجموعة التي ستخوض اللقاء.

وشهدت الأيام الماضية تركيز المدير الفنى على دراسة المنافس من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التي خاضها مؤخرا، وحرص وفد من الفريق على معاينة ملعب النهائى والوقوف على آخر التحضيرات للمباراة، فيما رصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين في حالة التتويج بالكونفيدرالية، بجانب إقامة حفل بمناسبة اللقب.

وحرص المدير الفنى على عقد جلسة مع اللاعبين داخل مقر إقامة البعثة في المغرب شدد خلالها على ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات من أجل الفوز بالبطولة للمرة الأولى .