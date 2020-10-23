شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض سبعة لاعبين بينهم «عامر والشبراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة النادي المصري، بقيادة المهندس سمير حلبية، في التفاوض مع سبعة لاعبين لاختيار أفضلهم للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

واللاعبون هم ثلاثي طنطا، أحمد فهمي، وإيهاب سمير، وعلاء عطا، بالإضافة إلى ثنائي الإنتاج، عامر عامر، وسيد الشبراوي، ومعهم محمد الصباحي، لاعب الاتحاد السكندري.

وسيحسم الجهاز الفني بقيادة على ماهر، مع مجلس الإدارة، موقفه من اللاعبين السبعة، منتصف الأسبوع المقبل.