شكرا لقرائتكم خبر عن الغائب يكشف تفاصيل أزمة معلول مع منتخب سوريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حاتم الغائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، إن نبيل معلول سيبقى في منصبه على رأس الإطار الفني للمنتخب السورى الملقب بنسور قاسيون.
وأوضح الغائب في تصريحات تليفزيونية «إن نبيل معلول أكد بقاءه مع الفريق خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «نسعى مع معلول لتحقيق حلم السوريين بالوصول لكأس العالم.. أزمة المستحقات في طريقها للحل بدعم المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام والتنسيق مع الفيفا والاتحاد الآسيوي».
وتابع: «بعد وديتي أوزبكستان في دبي والأردن في عمان الشهر المقبل لدي اجتماع خاص مع رئيس الاتحاد الآسيوي لبحث مسألة الأموال المجمدة ومستحقات الجهاز الفني لنسور قاسيون».
وكان المدرب التونسي نبيل معلول قال في وقت سابق «انه لم يحصل صحبة جهازه المساعد على أي مستحقات مالية منذ 7 أشهر» مبينا «أنا من استقدم هذا الجهاز المساعد والبقاء دون راتب لسبعة أشهر أمر صعب.. الوضع بات لا يُحتمل ورئيس اتحاد الكرة السوري يبذل جهدا مضاعفا لكن لا يحدث شيء».
وتابع: «لن أرفع أي شكوى للفيفا بسبب ذلك لأن اتحاد الكرة كان متضامنا معي والشكوى ستكون ضد الشعب السوري وهذا غير ممكن».
وقد تعاقد معلول مع الاتحاد السوري في مارس الماضي للإشراف على منتخب سوريا وهو ثالث منتخب يدربه بعد تونس والكويت.
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