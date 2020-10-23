شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفونا» يعرض نفسه على المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض ماليك إيفونا، لاعبي النادي الأهلي الأسبق، نفسه على النادي المصري، في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم المقبل.
وسيعقد على ماهر، المدير الفني للفريق، جلسة مع سمير حلبية، رئيس النادي، لحسم موقفهم من اللاعب، سواء بإخضاعه للكشف الطبي، أو صرف النظر عن الصفقة.
وطلب على ماهر تدعيم الفريق بخمسة لاعبين بداية من الموسم الجديد، لضمان المنافسة على المربع الذهبي، والعودة للمشاركات الإفريقية.
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