شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصري يحسم الراحلين عن الفريق الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادي المصري، اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالفريق الكروي الأول.
يأتي على رأس الملفات التي سيناقشها مجلس الإدارة، تقرير على ماهر، المدير الفني، بشأن اللاعبين الذين يرغب في ضمهم، وكذلك المجموعة التي يرغب في عدم تواجدها في الفريق الموسم المقبل.
ويأتي ضمن الأسماء، التي يرغب الجهاز الفني في الاستغناء عنها، الثلاثي بهاء مجدي، عبدالرحمن شيكا، أحمد عادل ميسي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة المصري يحسم الراحلين عن الفريق الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.