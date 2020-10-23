شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصري يحسم الراحلين عن الفريق الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادي المصري، اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالفريق الكروي الأول.

يأتي على رأس الملفات التي سيناقشها مجلس الإدارة، تقرير على ماهر، المدير الفني، بشأن اللاعبين الذين يرغب في ضمهم، وكذلك المجموعة التي يرغب في عدم تواجدها في الفريق الموسم المقبل.

ويأتي ضمن الأسماء، التي يرغب الجهاز الفني في الاستغناء عنها، الثلاثي بهاء مجدي، عبدالرحمن شيكا، أحمد عادل ميسي.