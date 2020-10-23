شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعترض على مواجهة الإسماعيلي الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعترض مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على مواجهة الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، في ختام مباريات الدوري الممتاز وفقاً لما أعلنته لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي ،ووفقا لمسئوولي الزمالك فإن المجلس لم يتلق أي إخطار رسمي من جانب اتحاد الكرة بإقامة المباراة في الموعد المذكور الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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