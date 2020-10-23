شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب دعم المصري بخمس صفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب علي ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، تدعيم صفوف الفريق، بخمس صفقات بداية من الموسم المقبل، ليتثنى للفريق المنافسة علي التواجد ضمن المربع الذهبي، والعودة للمشاركات الأفريقية.

وينتظر ان يعقد المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري، جلسة مع المدير الفني، عقب نهاية الموسم، من اجل تحديد العناصر التي يرغب تدعيمها وطرح الأسماء المرشحة، للبدء في التفاوض معها والانتهاء من سرعة ضمها للفريق في اسرع وقت ممكن.

وأنهي مجلس إدارة المصري، تمديد تعاقد علي ماهر، مع الفريق لموسم جديد، بعد نجاحه في تصحيح وضع الفريق في جدول المسابقة، وتحسن النتائج علي يديه بشكل كبير، بعد فترة التراجع في النتائج التي حاصرت الفريق قبل توليه المهمة.