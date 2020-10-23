شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فرد من كل فريق لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، حضور 15 فرد لكل نادي في مباراة الزمالك، والإسماعيلي، مابين أعضاء مجلس الإدارة، واداريو الناديين. وحددت لجنة المسابقات «الاثنين»، موعداً لمواجهة الزمالك والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري. وينتظر ان يرسل مسؤولوا الناديين، كشف بأسماء الحاضرين، لإتحاد الكرة، لإعتماده وتقديمه للجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين المباراة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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