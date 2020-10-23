شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يهاجم إدارة برشلونة بسبب الأساطير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، عقب دخول النادي في عدد من الأزمات المتتالية.
وقال بيكيه، في حوار أجراه مع صحيفة «La Vanguardia» الإسبانية: «العلاقة مع بارتوميو؟ لا أريد التطرق للحديث عن أي شخص».
واستدرك: «لكن هناك قضية الشبكات الاجتماعية، وبصفتي لاعبًا في برشلونة، أرى أنه من المشين أن ينفق النادي أموالًا لانتقاد شخصيات تاريخية، بالإضافة إلى لاعبين حاليين».
وأضاف: «لقد طلبت توضيحات من بارتوميو حول هذا الأمر، وقاله لي (جيرارد.. لم أكن أعرف)، ثم نرى أن الشخص المسؤول عن توظيف هذه الشركة لا يزال يعمل في النادي».وتابع: «هل جاومي مسفرير لا يزال في برشلونة؟ نعم وهذا يؤلمني كثيرًا. أقول ذلك لأنني أخبرت الرئيس شخصيًا بالأمر من قبل».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر بيكيه يهاجم إدارة برشلونة بسبب الأساطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.