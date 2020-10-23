شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يهاجم إدارة برشلونة بسبب الأساطير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، عقب دخول النادي في عدد من الأزمات المتتالية.

وقال بيكيه، في حوار أجراه مع صحيفة «La Vanguardia» الإسبانية: «العلاقة مع بارتوميو؟ لا أريد التطرق للحديث عن أي شخص».

واستدرك: «لكن هناك قضية الشبكات الاجتماعية، وبصفتي لاعبًا في برشلونة، أرى أنه من المشين أن ينفق النادي أموالًا لانتقاد شخصيات تاريخية، بالإضافة إلى لاعبين حاليين».

وأضاف: «لقد طلبت توضيحات من بارتوميو حول هذا الأمر، وقاله لي (جيرارد.. لم أكن أعرف)، ثم نرى أن الشخص المسؤول عن توظيف هذه الشركة لا يزال يعمل في النادي».وتابع: «هل جاومي مسفرير لا يزال في برشلونة؟ نعم وهذا يؤلمني كثيرًا. أقول ذلك لأنني أخبرت الرئيس شخصيًا بالأمر من قبل».