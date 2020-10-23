سموحة يقترب من هذه الصفقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد عصام لاعب المقاولون العرب من الانضمام إلى نادي سموحة خلال فترة الإنتقالات الصيفية وذلك لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد. جاء التعاقد مع اللاعب جاء برغبة من أحمد سامي، المدير الفني لفريق نادي سموحة، وذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه، ومن المقرر أن يوقع عصام على عقوده مع سموحة خلال الأسبوع المقبل، الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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