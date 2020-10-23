شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو لجماهير الزمالك : جاهزون لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، رسالة لجماهير ناديه، عقب قرار تأجيل لقاء الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو، عبر قناة الزمالك «أود إخبار جماهير الفريق بأننا جاهزون لخوض لقاء الرجاء»، وتابع: «أقدم التحية لجماهيرنا، أؤكد لهم أن إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني لديهم تركيز شديد في كافة المباريات المتبقية هذا الموسم».