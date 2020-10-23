باتشيكو: مباراة الإسماعيلية بروفة قوية قبل مواجهة «الرجاء»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال جامي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مواجهة الإسماعيلي، الاثنين، في ختام مباريات الدوري، تعد بروفة قوية قبل خوض مباراة الرجاء المقبلة، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الابطال الافريقي.
ورفض باتشيكو، خوض المواجهة، بمجموعه من العناصر الغير مقيدة افريقيا، متمسكاً باللعب بالقوام الأساسي للفريق، من اجل تحقيق الفوز وضمان المشاركة في دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل.
ويؤدي الفريق، مرانه عند الخامسة عصر «الجمعة»، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، بعد تأجيل مواجهة الرجاء المغربي، إلى مطلع نوفمبر المقبل.
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