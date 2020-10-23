الاتحاد السكندري يفقد «قمر» و «سالم» أمام أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد الفريق الكروي الاول بنادي الإتحاد السكندري الثنائي خالد قمر، والسيد سالم، لاعبا الفريق خلال مواجهة أسوان في الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل بسبب الإيقاف ،كان الاتحاد السكندري قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 وسجل الثنائي هدفي الفوز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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