تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الابطال المقرر لها مساء الجمعة وهم: «محمد الشناوي وأيمن اشرف وياسر ابراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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