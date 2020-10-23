موسيماني يستقر على الدفع بـ«فتحي» بدلاً من «معلول» أمام الوداد المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي على الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الايسر بدلاَ من على معلول الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية،وذلك خلال مواجهة الوداد المغربي مساء الجمعة في لقاء العودة بنصف نهائي دوري الابطال.
ويعاني على معلول من إصابة عضلية، غاب بسببها عن تدريب القلعة الحمراء الختامي مساء الخميس،وعلمت «المصري اليوم» صعوبة لحاق على معلول بمباراة الوداد، ما جعل موسيماني يبدأ في التفكير في تجهيز البديل.
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