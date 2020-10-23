شكرا لقرائتكم الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كشف "كاف"، إن مباراة الزمالك والرجاء والتي كانت من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائي في موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل.

وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا فى موعدها غدا،ً الجمعة.

Advertisements

كما شدد على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل. الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا