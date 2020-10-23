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شكرا لقرائتكم الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كشف "كاف"، إن مباراة الزمالك والرجاء والتي كانت من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائي في موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل.
وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.
وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.
وأكد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا فى موعدها غدا،ً الجمعة.
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
باتشيكو: الزمالك جاهز لمواجهة الرجاء ولسنا منشغلين بقرار التأجيل
حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بشأن جاهزية الفريق لخوض مباراة الرجاء في أي وقت.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر أن تقام السبت المقبل، لتُلعب في الأول من نوفمبر بسب إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.
وأكد باتشيكو في فيديو تم اذاعته عبر قناة الزمالك أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون تماما في المباراة وغير منشغلين بموعدها أو تأجيلها.
وأشار باتشيكو إلى ان الجهاز الفني لا يزال يسير على الهدف الذي يسعى لتحقيقه وهو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك إنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري، وأوضح أن الفترة الحالية تزيد عناصر الفريق ترابطا وإصرارا على تحقيق الأهداف المنشودة.
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