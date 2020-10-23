شكرا لقرائتكم أسوان يدرس الاتحاد السكندري بالفيديو قبل مواجهة ختام الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على مراجعة مباراة المقاولون والاتحاد، والتى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الدور ربع النهائى ببطولة كأس مصر، والتى فاز بها الاتحاد السكندرى بثنائية مقابل هدف ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الاتحاد وأسوان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجول 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، للتعربف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق مع حسام حسن.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد سيصل إلى أسوان غداً السبت من أجل توقيع العقود لتولى مسئولية الفريق فنيا بعد إقالة أحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وذلك بعد الاتفاق بشكل شفوى.

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وأضاف أمين، فى تصريحات، أن الشيشينى سيصطحب معه أمير عبدالعزيز في منصب المدرب العام، على أن يكون باقي أعضاء الجهاز المعاون من أسوان، بعدما رحل كل من المدرب العام ومدرب الأحمال وطبيب الفريق مع كشرى.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021، وأكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

من جانبه عبر سامى الشيشينى عن تقديره لاسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان مشيرا إلى أنه سيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره.