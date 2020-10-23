لحظة بلحظة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب دورى أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الجمعة، اختبارا صعبا عندما يستضيف نظيره الوداد المغربى، على استاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الوداد الرياضي





يدخل الأهلى المباراة بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز فى مباراة الذهاب السبت الماضى بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدى قفشة وعلى معلول، لذا فالفريق الأهلاوى لديه أفضلية فى التأهل لنهائى دورى الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً فى ظل الضغوط الشديدة التى وقعت على الأحمر بعدما ردد كثيرون بأن الأهلى ضمن التأهل نسبياً للنهائى الأفريقى كما أن الفريق المغربى حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة فى الثأر وإقصاء الأهلى من البطولة الأفريقية.

ويتسلّح الوداد بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلى وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية فى الصعوبة والإثارة والندية.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي



وتحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب وكشف المدير الفنى عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربى فى الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلى التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائى البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويعول موسيمانى فى لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفنى التغيير فى تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب فى عقر داره وتبدو أوراق موسيمانى الرابحة هى، على معلول وقفشة وأجاى والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هانى ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوى.

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ويرغب المدير الفنى الدفاع بمحمود عبد المنعم كهربا فى الشوط الثانى بعدما حرمته الإصابة من المشاركة فى لقاء الذهاب، فيما تأكدت جاهزية الثنائى قفشة ومروان محسن بعدما عانى من اصابات خفيفة فى لقاء الذهاب بالمغرب.

فى المعسكر الآخر، يخوض الوداد مباراة الليلة رافعاً شعار "لسه الأمانى مُمكنة" فالفريق المغربى الذى سبق وحصد لقب دورى الأبطال الفريقى على حساب الأهلى عام 2017 فى نهائى البطولة لديه ثقة فى تحقيق "ريمونتادا" تاريخية من قلب إستاد القاهرة وخطف تأشيرة النهائى الأفريقي.

وتشير المعلومات الواردة من معسكر الوداد حسب تقارير صحفية مغربية، إلى أن المدير الفنى الأرجنتينى لفريق الوداد، انخل جاموندى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة الليلة حيث ينوى إشراك المدافع الإيفوارى إبراهيم كومارا، منذ بداية المباراة بعد أن شارك بديلا، فى لقاء الذهاب كما سيدفع جاموندى بالمهاجم الكونغولى كازادى كاسينجو، بدلا من المهاجم الإيفوارى جباجبو ماجبي.