شكرا لقرائتكم الخطيب ومجلس الإدارة يحضرون مباراة الأهلي ضد الوداد باستاد القاهرة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر محمود الخطيب رئيس الاهلي ومجلس إدارة النادي مباراة الفريق أمام الوداد المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، فريق الوداد المغربي بإستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص الخطيب على حضور المباراة لدعم الفريق واللاعبين في اللقاء بهدف التأهل لنهائي أفريقيا خاصة وأن رئيس النادي حرص على السفر كرئيس بعثة للفريق في مباراة الذهاب بالمغرب الأخيرة والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة

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ويخوض الاهلي مبارة الليلة بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز في مباراة الذهاب السبت الماضي بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدي قفشة وعلى معلول لذا فالفريق الأهلاوي لديه أفضلية في التأهل لنهائي دوري الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً في ظل الضغوط الشديدة التى وقعت علي الاحمر بعدما ردد كثيرون بأن الأهلي ضمن التأهل نسبياً للنهائي الأفريقي.

كما أن الفريق المغربي حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة في الثأر وإقصاء الأهلي من البطولة الافريقية ويتسلّح الوداد بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلي وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية في الصعوبة والإثارة والندية.