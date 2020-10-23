شكرا لقرائتكم زى النهادرة.. الزمالك يفشل فى الريمونتادا أمام صن داونز ويكتفى بهدف ستانلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 23 أكتوبر 2016، فاز الزمالك على نظيره صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون سجله اللاعب النيجيري، ستانلي أوهاويتشي، عند الدقيقة 62 على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي دوري الابطال الافريقى ولكن هذا الفوز لم يشفع له للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2002.

وكان الفريق الأبيض قد مني بهزيمة ثقيلة بنتيجة 3-صفر أمام صن داونز صاحب الأرض في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتقدم الليبيري أنطوني لافور بهدف لصن داونز في الدقيقة 31 وأضاف تيبوجو لينجرمان الهدف الثاني بعد تسع دقائق، بعدما أرسل كرة عرضية عالية أخطأ الحارس أحمد الشناوي تقديرها لتسقط في المرمى، وسجل إسلام جمال مدافع الزمالك الهدف الثالث لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني.

بالمقابل حقق فريق صن داونز اللقب الأول في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للفريق الذي كان يقوده وقتها الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذي تولي تدريب الاهلي مؤخرا.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

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فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.