شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تعلن مواجهات دور ربع النهائي بكرة السلة.. الأهلى مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن المواجهات المرتقبة بين فرق الدورى، فى منافسات الدور ربع النهائى، وكذلك مواجهات المراكز من التاسع إلى السادس عشر، وذلك بعد أن انتهت مباريات الدور الـ 16، ولم يتبق سوى مباراة واحدة بين الطيران وسموحة، مقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجارى.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة باتحاد السلة موعد إقامة الدور الربع نهائى من بطولة دورى المرتبط، والذى يلتقى فيه كل من الأهلى مع الزمالك، والاتحاد مع الجزيرة، وسبورتنج مع مصر للتأمين، والجيش مع الفائز من مواجهة الطيران وسموحة.

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وبالانتقال إلى ترتيب الفرق من التاسع إلى السادس عشر، فيلتقى جزيرة الورد مع الاتصالات، والأولمبى مع الخاسر من سموحة والطيران، وطنطا مع أصحاب الجياد، بينما يلتقى الزهور مع القناة

وخاض الزمالك 6 مباريات فى الدور التمهيدى فاز فى 4 وخسر فى اثنين، بينما خسر فى ذهاب دور ال 16 وفاز فى لقاء العودة بينما خاض الأهلى 6 مباريات بالدور التمهيدى فاز فى جميعها، ولم يخسر أى منها، كما تغلب على جزيرة الورد فى مباراة الذهاب .