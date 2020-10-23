شكرا لقرائتكم بيبيتو: جريمة قتل أنهت مسيرتي مع الاتحاد.. و"ابني" لعب في الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصف الأسطورة البرازيلية بيبيتو تجربته السابقة مع اتحاد جدة بالرائعة، على الرغم من أنه لعب لفترة قصيرة مع النادي، وأكد أنه كان يتابع مباريات الهلال سابقا بسبب كارلوس إدواردو.
وقال بيبيتو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: تجربتي مع الاتحاد كانت رائعة، على الرغم من أني عشت لحظات صعبة في حياتي حينها، لأنني فقدت نسيبي الذي قتل على عتبة بابه في البرازيل، إذ كان مرشحا لنائب حاكم ريو دي جانيرو في الانتخابات.
وتابع: هذه المشكلة حدثت عندما جئت إلى الاتحاد، كان الأمر صعبا علي وعلى العائلة أجمع، بقي ذهني مشغولا، شعرت بالكثير من القلق وكان علي الرحيل، وللأسف مكثت لفترة قصيرة، ثلاثة أشهر تقريبا، كنت أريد أن أبقى لفترة أطول، ولكن تفكيري كان في البرازيل، والعائلة كانت بحاجة إلي.
وكشف النجم البرازيلي أنه كان يتابع مباريات الهلال بسبب إدواردو، زوج ابنته الذي انتقل مؤخرا إلى شباب الأهلي الإماراتي، موضحا: أنا أتابع جميع مباريات إدواردو، هو كالابن الذي فزت به، ولاعب يملك قدرا عاليا من الاحترافية، لديه الإصرار والمواظبة.
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