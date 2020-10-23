شكرا لقرائتكم مدرب فرانكفورت: بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى أدي هوتر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، على فريق بايرن ميونخ المتوج الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، واصفا إياه بأنه أفضل فريق في العالم، وذلك قبل لقاء الفريقين المقرر يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال هوتر في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة: اعتبره أفضل فريق في العالم. وإذا نظرت إلى جميع فرق القمة الأخرى، سترى أن بايرن يواجه أقل مشكلات.

وأضاف، في إشارة إلى الانتصار الكبير الذي حققه بايرن ميونخ على منافسه الإسباني في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال، الأربعاء :عندما تتقدم على أتليتكو مدريد 4 - صفر خلال 70 دقيقة، فهذا يظهر مدى قدراتك.

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ويخوض آينتراخت فرانكفورت المواجهة في الوقت الذي لا يزال يفتقد فيه جهود الجناح فيليب كوستيتش، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع ديفيد أبراهام بسبب إصابة في الركبة.

لكن آينتراخت فرانكفورت قد يستمد الحافز والثقة من فوزه الكبير على بايرن ميونخ 5 - 1 في المرحلة العاشرة من البوندسليغا في الموسم الماضي في الثاني من نوفمبر 2019 .

وكانت هذه الهزيمة كتبت نهاية مشوار نيكو كوفاتش في تدريب بايرن ميونخ، بليجرى تعيين هانزي فليك بعدها كمدرب مؤقت قبل أن يتقرر استمراره مع الفريق وقد قاد بايرن إلى 40 انتصارا خلال 44 مباراة رسمية وقاده إلى التتويج بالثلاثية الموسم الماضي.