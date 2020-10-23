شكرا لقرائتكم ميلان يبدأ مشواره الأوروبي بثلاثية في مرمى سيلتيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ ليستر سيتي الإنجليزي مشواره في المسابقة القارية على أكمل وجه، عقب فوزه المستحق 3 - صفر على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني، في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا فوز سبورتنغ براغا البرتغالي بنفس النتيجة على ضيفه آيك أثينا اليوناني، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز جيمس ماديسون الهدف الأول لليستر في الدقيقة 29، فيما أضاف زميلاه هارفي بارنيس وكيليتشي إيهياناتشو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و67.

وانتزع ميلان الإيطالي انتصارا ثمينا 3 - 1 من ملعب مضيفه سيلتيك الأسكتلندي في المجموعة الثامنة، التي شهدت فوز ليل الفرنسي 4 - 1 على مضيفه سبارتا براغ التشيكي.

وسجل رادي كرونيتش وإبراهيم دياز الهدفين الأول والثاني لميلان في الدقيقتين 14 و42، غير أن سيلتيك أشعل المباراة من جديد، عقب تسجيل محمد اليونسي هدفا للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 76.

وقضى ميلان على آمال سيلتيك في خطف التعادل، بعدما أضاف ينس بيتر هاوجي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة عامرة بالأهداف، حقق فياريال الإسباني فوزا غاليا 5 - 3 على ضيفه سيفاس سبور التركي في المجموعة التاسعة، في حين تغلب مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1 - صفر على ضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني.

وبادر الياباني تاكيفوسا كوبو بالتسجيل لفياريال في الدقيقة 13، قبل أن يحرز زميله الكولومبي كارلوس باكا هدفا ثانيا في الدقيقة 20، لكن الفريق التركي عاد للمباراة عقب تسجيله هدفين عبر أولارينواغو كايودي ومصطفى ياتاباري في الدقيقتين 33 و43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد فياريال للتقدم بهدف ثالث أحرزه خوان فويث في الدقيقة 57، غير أن الإيفواري ماكس آلان غارديل تعادل من جديد لسيفاس في الدقيقة 64.

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وتقمص باكو ألكاسير دور البطولة في المباراة، عقب إحرازه الهدفين الرابع والخامس لفياريال في الدقيقتين 74 و78.

وفي المجموعة العاشرة استهل توتنهام الإنجليزي مشواره في البطولة بالفوز على لاسك لينز النمساوي 3 - صفر.

وتقدم توتنهام عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة 18، قبل أن يسجل أندريس أندرادي لاعب الفريق النمساوي الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 84 سجل الكوري سون هيونج مين الهدف الثالث للفريق الإنجليزي.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز أنتويرب البلجيكي على مضيفه لودوغوريتس البلغاري 2 - 1.

وفي المجموعة الحادية عشر، خيم التعادل السلبي على مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وفينورد روتردام الهولندي، فيما تعادل فولفيرسبيرغر النمساوي مع ضيفه سسكا موسكو الروسي 1 - 1.

وفي المجموعة الثانية عشر تغلب هوفنهايم الألماني على ضيفه ريد ستار بلغراد الصربي 2 - صفر.

وسجل كريستوف باومغرتنر الهدف الأول لهوفنهايم في الدقيقة 64، فيما تكفل مؤنس دبور بتسجيل الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي المجموعة ذاتها تغلب سلوفان ليبيرتش التشيكي على جينت البلجيكي 1 - صفر.