شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى أمام المغاربة فى 22 مباراة قبل مواجهة الوداد الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رحلة البحث عن الأميرة الأفريقية التاسعة، الغائبة عن دولاب البطولات الأحمر منذ 7 سنوات، حيث التتويج الأخير للمارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا عام 2013، يدخل النادى الأهلى اختبارًا قوياً عندما يلتقى مع الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً ثميناً فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، ويسعى موسيمانى مدرب الأهلى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد.

ونستعرض رحلة الأهلى مع الأندية المغربية قبل مواجهة الوداد المصيرية.. *9 مباريات جمعت الأهلى والوداد المغربى

تقابل الأهلي مع الوداد البيضاوى المغربى فى 9 مباريات ماضية واستطاع تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات بينما فاز الفريق المغربى فى مباراتين وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

وأحرز الأهلي 10 أهداف فى شباك الوداد واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

*الأهلى يتفوق على المغاربة

يتفوق الأهلي على الأندية المغربية فى صراعتهما التى تحمل ندية حيث واجه المارد الأحمر أندية المملكة فى 22 مباراة بالبطولات الأفريقية، حقق خلالها 8 انتصارات، وخسر 6 مواجهات وتعادل 8 مرات.

وخاض الأهلي الـ 22 مباراة أمام 6 أندية مغربية هى: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي "جمعية الحليب".

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الأولمبيك البيضاوي الذي أسس عام 1904 تحت اسم "جمعية الحليب" هو أحد أعرق وأقدم الأندية المغربية، وقرر الاتحاد المغربى تجميده بمنتصف التسعينات بسبب امتلاكه من طرف شركة تجارية.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب كانت أمام فريق أولمبيك البيضاوي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984، وفاز الفريق الأهلاوى ذهابًا وإيابًا 3 / 1، 2/0 على الترتيب.

*تعادل فى التتويج بين الأهلى والمغاربة

ويأتي آخر لقب أفريقي توج به الأهلي أمام الأندية المغربية عام 2005 حيث توج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الجيش الملكى بعد الفوز عليه 4 / 2 بركلات الترجيح.

بينما خسر لقب دوري أبطال أفريقيا 2017 أمام مواطنه الوداد، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1/1 بالقاهرة، وخسر المارد الأحمر 0-1 بالدار البيضاء.

ويملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب دوري الأبطال الأفريقى برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.