شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ولاء حافظ يكشف أسباب إنهاء أول غطسة تاريخية بقرار طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبرى، الطبيب المعالج للربان العالمى ولاء حافظ، أسباب قراره بإنهاء الغطسة التاريخية بعد مرور ست ساعات لأسباب طبية. وقال أشرف صبرى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بشرم الشيخ، "نحن نتعامل مع بطل تاريخى حقق إنجازا بل إعجاز لم يتكرر فى وقت سابق، وأعتقد أن يتكرر فى المستقبل، أنا من أنهيت الغطسة خوفا على حياته فى ظل رفضه الخروج من الماء وترحيبه باستكمال الغطسة رغم الآلام الصعبة التى تحملها دون ذنب وبسبب خطأ تكنيكى فى البدلة التى ارتداها".

وأضاف أشرف صبرى، "أجرينا تجارب مع ولاء حافظ فى الغطسة ولكن بحمام السباحة ودون ارتداء البدلة ولم نجر تجارب فى البحر".

وتابع طبيب ولاء حافظ، "الربان العالمى قال لى إنه شعر بضيق سوستة البدلة ولكنه لم يشتك وأكد فى قرارة نفسه أنها قد تكون أمرا عاديا ومع النزول البحر سوف تزول، وبالفعل نزلنا وارتدى ولاء ثلاث بدل الأولى رقيقة والثانية سميكة والثالثة جافة، وبالفعل عاش ست ساعات تحت المياه وتناول طعامه وشرابه وتم سحب البول منه ثلاثة مرات وبدأت المشكلة بعد خمس ساعات من خلال ضيق سوستة البدلة وضغطها على مكان العملية فى رقبته وهى عملية تكنيكية بحتة"

وأضاف أشرف صبرى، "علاقتي مع ولاء حافظ علاقة عائلية تربطنا منذ جده صديق والدى وحينما هاتفنى فى2018 يبلغني برغبته فى القيام بغطسة تعرضت لصدمة وقلت له أنت عايز تنتحر، كل الشواهد على أرض الواقع تؤكد أنها خطوة فاشلة، وحينما أبلغته كان رده تعالى ونتكلم ولما روحت شوفت إصرار وعزيمة لم أرها من قبل فى أى شخص وعلى الفور رحبت رغم كل الأطباء قالولي لن يكون هناك نجاح "

وتابع أشرف صبرى، "ولاء حافظ حقق إعجازاً حتى حينما خرج كان الخروج ضد رغبته وبقرار منى لإنهاء الألم الذى تحمله ولا يستطيع شخص سليم أن يتحمله".

وأضاف الطبيب، "أتعهد لكم بأن ولاء حافظ سيعود للغطس ويحقق أرقاما قياسية بالجملة فهو شخص لا يمل ولا يكل رغم أنه حقق إعجازا لم يحققه أى شخص مصاب بشلل رباعي علي مستوى العالم".

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الدكتور أشرف صبري طبيب الربان ولاء حافظ



الربان ولاء حافظ



الطاقم الخاص بالربان ولاء حافظ



طبيب ولاء حافظ فى المؤتمر الصحفي



مؤتمر صحفى للربان ولاء حافظ فى شرم الشيخ