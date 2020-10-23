شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ومجلس الأهلي يحضرون مباراة الوداد باستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر محمود الخطيب، رئيس الأهلى ومجلس إدارة النادى، مباراة الفريق أمام الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحضر الخطيب المباراة لدعم الفريق واللاعبين فى اللقاء بهدف التأهل لنهائى أفريقيا، خاصة أن رئيس النادى حرص على السفر كرئيس بعثة للفريق فى مباراة الذهاب بالمغرب الأخيرة والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

ويخوض الأهلى مبارة الليلة بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز فى مباراة الذهاب السبت الماضى بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدى قفشة وعلى معلول، لذا فالفريق الأهلاوى لديه أفضلية فى التأهل لنهائى دورى الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً فى ظل الضغوط الشديدة التى وقعت على الأحمر بعدما ردد كثيرون أن الأهلى ضمن التأهل نسبياً للنهائى الأفريقي، كما أن الفريق المغربى حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة فى الثأر وإقصاء الأهلى من البطولة الأفريقية، ويتسلّح الوداد بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلى، وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية فى الصعوبة والإثارة والندية.