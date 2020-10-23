شكرا لقرائتكم خبر عن #اللهم_افريقيا_اهلاويه.. مغردون: اشتقنا أيتها الأميرة السمراء فرحتنا عليك يارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعشرات الآلاف من التغريدات، تصدر هاشتاج #اللهم_افريقيا_اهلاويه قائمة ترند تويتر فى مصر قبل ساعات من مباراة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لعبها فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إياب مباراة نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بأنها خطوة أخيرة فى الطريق نحو نهائى البطولة، بعدما نجح المارد الأحمر فى وضع قدم بالمباراة النهائية عقب فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد موسى: "إن شاء الله أهلاوية، كل المعطيات بتقول انها أهلاوية، تحس كدا ان البطولة دى مترتبة للأهلى لأنها جيبالك معظم المنافسين اللى ليك تار معاهم فى اخر كام سنة، زى صن داونز اللى خرجنا من أخر بطولة، والوداد اللى فاز بالبطولة مننا من سنتين وأخيرا الزمالك، هتكون فرحة حلوة".





وقال عمر محمد: "اللهم الأميرة السمراء فى الجزيرة من جديد بإذن الله"، أما محمد سلامة، فقال: "فرحتنا عليك يا رب"، فيما قال حساب باسم "أنا الأهلوية": "لقد طال الغياب وحان الوقت لتخضعى لأميرك أيتها الأميرة السمراء، ارجعى إلى معشوقك وأميرك الذى يبحث عنك من 7 سنوات، طال الغياب كثيرا وحان الوقت لترجع إلى بيتك الجزيرة، حان الآن أن تصالحى عشاقك جماهير الأهلى، الذين صبروا عليك كثيرا لترجعى إليهم من جديد، يا رب فرحنا بالنصر".

وقال حسن إمام: "اشتقنا أيتها الأميرة السمراء"، أما رجب ميدو شهاب، فقال: "حارب ع البطولة بروح الأبطال.. العب برجولة.. موت ع الكورة.. أفريقيا للكبار.. وإنت الأسطورة، ربنا يكملها على خير.. اللهم فرحة"، وقالت سمر سامى: "هو الوحيد أغلى ما فى الحياة، ملايين بتقول انصره يا الله"، وقال محمد نمور: "اللهم بحق يوم الجمعة، الأهلى بطل لدورى أبطال إفريقيا".

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وقال على عوض: "يارب منتظرينها من زمان ارزقنا بيها هذا العام، واجبر بخاطرنا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام"، فيما دعا أبو حسن، قائلا: "اللهم يا أكرم من سؤل، وأجود من أعطى، اللهم لاحول ولا قوة لنا إلا بك يا كريم.. اللهم انصرنا ولا تخذلنا يارب".





من ناحية أخرى، انتهى لاعبو الأهلى من تناول طعام الإفطار فى التاسعة صباحاً بفندق إقامة الفريق داخل معسكر الإعداد لمباراة الوداد المغربى، استعداداً لمباراة الإياب فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وعقب تناول الإفطار خلد بعض اللاعبين إلى غرفهم للراحة وبعضهم ظل خارجها للاستجمام دون أى ارتباط أو ضغوط حتى يكونوا فى تركيزهم للقاء، خاصة أن هناك برنامجا معروفا لديهم بيوم المباراة ويسير جميعهم حسب ما وضعه الجهاز الفنى.





وتحدث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً، عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب، وكشف المدير الفنى عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربى فى الثأر، وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلى التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائى البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013

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