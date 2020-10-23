شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن المواجهات المرتقبة بين فرق الدورى فى منافسات الدور ربع النهائى، وكذلك مواجهات المراكز من التاسع إلى السادس عشر، وذلك بعدما انتهت مباريات الدور الـ 16 ، ولم يتبق سوى مباراة واحدة بين الطيران وسموحة، مقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجارى.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة باتحاد السلة موعد إقامة الدور الربع نهائي من بطولة دورى المرتبط ، والذى يلتقى فيه كل من الأهلى مع الزمالك، والاتحاد مع الجزيرة، وسبورتنج مع مصر للتأمين، والجيش مع الفائز من مواجهة الطيران وسموحة.

أما عن ترتيب الفرق من التاسع إلى السادس عشر، فيلتقى جزيرة الورد مع الاتصالات ، و الاولمبى مع الخاسر من سموحة و الطيران ، و طنطا مع أصحاب الجياد ، بينما يلتقى الزهور مع القناة

وخاض الزمالك 6 مباريات في الدورالتمهيدى فاز في 4 و خسر في اثنان بينما خسر في ذهاب دور ال 16 وفاز في لقاء العودة بينما خاض الاهلى 6 مباريات بالدور التمهيدى فاز في جميعها ، ولم يخسر أي منها ، كما تغلب على جزيرة الورد في مباراة الذهاب .