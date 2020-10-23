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منتخب الشباب يواجه أسوان وديا الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى على إقامة مباراة ودية أمام نادى أسوان يوم الأحد المقبل فى تمام الرابعة مساء على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.      

وأبدى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، غضبه بسبب عدم تعاون الأندية المصرية له، وقال ياسين خلال مداخلة تليفزيونية: "مدربى الأندية مش بيفكروا غير فى نفسهم ومش شاغلين بالهم بالمنتخب".

ويستعد منتخب الشباب المصرى للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

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وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر

وكان الرد النهائي هو إقامة البطولة فى موعدها من منتخبات مصر وتونس، أما المنتخب الليبى فطلب التأجيل لمدة شهر، ولمً يتلق اتحاد شمال أفريقيا أى رد من المغرب والجزائر، على الرغم من انتهاء المهلة التى كانت محددة من تلك الدول لبدء البطولة فى الخامس من أكتوبر الجارى

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة تحديد الموعد النهائي من قبل اتحاد شمال أفريقيا  خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز  تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس قبل السفر بمدة كافية.

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