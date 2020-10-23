شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. النحاس يكشف ما فشل جوزيه فى تغييره بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

رغم سيطرة الساحر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى التاريخى للأهلى، على غرفة ملابس الفريق وفرض قبضته على الجميع فى القلعة الحمراء، إلا أن هناك أمراً وحيداً تقريباً فشل المدرب البرتغالى فى تغييره طوال فترة توليه مسئولية تدريب الأهلى لسنوات طويلة.

عماد النحاس نجم الأهلى الأسبق والمدير الفنى الحالى للمقاولون كشف فى تصريحات تليفزيوينة سابقة عما فشل مانويل جوزيه فى تغييره خلال توليه تدريب الأهلى قائلاً، "حاول جوزيه كثيراً كسر قاعدة اختيار كابتن الفريق بالأقدميه داخل الأهلى فى أعوام 2006 و 2007 ولكنه فشل، وأضاف النحاس أن مانويل جوزيه لم يستطع تغيير ذلك فى الأهلى بسبب سياسة القلعة الحمراء والمبادئ التى تحكم عملية تنصيب أى كابتن للفريق عبر التاريخ.

وأوضح النحاس أن جوزيه كان يقول دائماً إن الأقدمية ممكن أن تكون للاعب لا يتواجد أساسياً مع الفريق ولابد أن يكون لاعبا أساسيا ويمتلك شخصية قيادية ولديه غيرة على النادى ويكون مقتنعا ومؤثرا فى زملائه ويستطيع أن يعمل على تحفيزهم، وشدد النحاس على أن المدير الفنى التاريخى تحدث كثيراً مع مسئولى النادى بشأن تغيير هذا الأمر لكنه فشل .